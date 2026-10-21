$6.000.000: el Súper Cartonazo lleva alegría a Tolosa

Gabriela Fernanda Alonso, una lectora de Tolosa, ganó este martes 20 de octubre el Súper Cartonazo de EL DIA, que puso en juego un pozo acumulado de $6 millones. Tras completar los 15 aciertos, se acercó a las oficinas del diario para verificar su tarjeta y acreditar el premio, que hasta ese momento no tenía otro ganador confirmado. La validación se realizó este mediodía, luego de que presentara el cupón.

El pozo creció durante las últimas semanas porque la jugada había quedado vacante. Según las reglas, cuando nadie completa el cartón, se suma otro millón de pesos al premio siguiente. Esta vez, Alonso logró acertar todos los números y quedó, por ahora, como la única lectora que se adjudicaba el monto total.

El juego semanal del diario EL DIA repartía un súper pozo debido a que quedó vacante en las semanas anteriores. En horas del mediodía, tras completar su cupón de la suerte, Gabriela se acercó a la redacción para corroborar su cartón y adjudicarse el premio.

“Jugué siempre al Súper Cartonazo, desde que salió. Primero empecé jugando con mi mamá y luego seguí yo. Es un clásico de la Ciudad”, contó. “Son muchos años jugando y esta vez pude acertar todos los números”, agregó.

En cuanto al premio, constituido en un pozo acumulado, expresó que “voy a pagar deudas y a reponer mi celular que se me dañó hace unos días”. “Seguramente, además, nos daremos algún gustito. Lo aprovecharé bien junto a mi pareja y mi madre”, comentó la mujer de 55 años.

A su vez, contó que vive acompañada por su pareja y su madre. También explicó que ella es empleada en la parte de crédito. “Hace mucho que leemos el Diario y hace años que venimos participando”.

Este jueves todo empieza de nuevo. Una vez que tengan el nuevo cartón, los lectores deberán controlar los números que aparecen en el diario impreso y en eldia.com desde el viernes y hasta el martes siguiente. El objetivo es completar los 15 números de la tarjeta dentro del período establecido para la jugada.

El Súper Cartonazo se juega con una tarjeta que se entrega junto a la edición impresa de EL DIA. Los participantes deben cotejar sus 15 números con los publicados entre el viernes y el martes, en el diario y en el sitio web. Si más de una persona completa el cartón, el premio se reparte en partes iguales. Para acreditarlo, hay que llamar al 412-0101 y presentar DNI y tarjeta en Diagonal 80 Nº 815. Su premio puso fin a la espera y alegró a esta lectora constante del juego.