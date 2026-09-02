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ESTE JUEVES, EL NUEVO CUPÓN CON LA EDICIÓN IMPRESA

$6.000.000: enorme expectativa con el Súper Cartonazo

Por Redacción

El Súper Cartonazo repartirá en la próxima jugada 6.000.000 de pesos, uno de los pozos más altos desde que comenzó el juego que genera enorme expectativa entre los lectores de EL DIA.

En esta jugada la nueva tarjeta estará disponible junto a la edición impresa de EL DIA del próximo jueves 3 de septiembre como es habitual.

Como ningún participante logró alcanzar los 15 aciertos, tal como establece el reglamento, se agregó un millón de pesos al pozo acumulado.

CÓMO JUGAR

Jugar al Súper Cartonazo es sencillo. Los nuevos cupones presentan 15 números entre el 00 y el 89. Luego, a partir de la jornada del viernes, hay que cotejar los números que están en el cartón con los que se publican en la edición impresa del diario y en el sitio web eldia.com.

El participante que llene el cupón con todos los números, debe presentarse el martes siguiente, antes de las 17, en las oficinas de EL DIA, Diagonal 80 Nº 815, con el cartón y el DNI para chequear los datos y acreditarse el pozo en juego. En caso de que haya más de un ganador, el premio se reparte en partes iguales.

PREMIOS MILLONARIOS

Durante los últimos años, el Súper Cartonazo ya repartió premios millonarios a numerosos lectores que siguen el juego semana a semana y de ese modo han tenido la alegría de ganar y destinar el dinero con diferentes objetivos.

Están quienes juegan como parte de la tradición familiar con el diario y quienes se sumaron a la comunidad de lectores en el último tiempo.

El pozo de la jugada que comienza mañana es uno de los más altos de la historia del juego, que ya ha repartido premios millonarios en diferentes oportunidades.

Con el pozo vacante, Súper Cartonazo genera mayor expectativa aún entre los lectores que se suman al juego semana tras semana con la ilusión de alzarse con el premio millonario y concretar algún sueño o deseo pendiente, tal como ha ocurrido con múltiples ganadores que han tenido los 15 aciertos.

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