A 20 años de la ley, la ESI bajo la lupa de docentes y estudiantes

La ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI), cumplió dos décadas desde su sanción. Tras seis años de demora para aplicar sus lineamientos curriculares, sumados a la disparidad y multiplicidad de la implementación de los contenidos en las escuelas, la norma continúa siendo objeto de cuestionamientos e interrogantes.

Para 2006, con la ley se reconocía el derecho de todos los estudiantes de establecimientos educativos públicos y privados del país a recibir educación sexual integral. Se plantea la articulación de aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos.

A partir de los ejes “Reconocer la perspectiva de género”, “Respetar la diversidad”, “Valorar la afectividad”, “Ejercer nuestros derechos” y "Cuidar el cuerpo y la salud”, la norma busca garantizar la integralidad de la propuesta pedagógica. De materias en la currícula, a jornadas semanales, cada establecimiento ajusta la ley en torno a su enfoque educativo.

Malena Martinic Magán, docente y directora del colegio San Simón explicó que en esa institución aplican la ESI de forma transversal en todos los niveles, a través del Taller de Culturas Adolescentes: “Surge para promover la reflexión crítica, los vínculos saludables y el ejercicio de derechos, fortaleciendo los contenidos de la ley”. Además, destacó la importancia de incluir el entorno digital en el cuidado juvenil: “Las adolescencias actuales atraviesan profundas transformaciones culturales, tecnológicas, comunicacionales y sociales lo que vuelve necesario el desarrollo de propuestas institucionales sistemáticas que permitirán fortalecer capacidades de análisis, prevención y cuidado”.

Laura Lacalle, encargada de ESI en las escuelas del Arzobispado de La Plata, señaló que “desde la Junta Regional de Educación Católica desarrollamos un recorrido de acompañamiento para articular el cumplimiento de la normativa con el ideario y la identidad de nuestras escuelas. El trabajo se organizó en tres instancias: la formación docente y directiva en ejes como vínculos, diversidad, prevención del abuso y cultura digital; mesas de intercambios entre niveles educativos; y visitas de supervisión situadas en cada institución. Nuestra prioridad siempre fue promover una formación humana integral en diálogo con el Evangelio, cuidando la dignidad de cada persona y acompañando a las comunidades educativas en los desafíos del presente”.

Este diario consultó a jóvenes menores de 30 años de la ciudad sobre su paso por la ESI y el balance a dos décadas de su sanción.

Tomás de Bragado, egresó del colegio secundario en 2021 y considera que la ESI fue “fue buena” y cree que es importante sostenerla. En el mismo banco de la Plaza San Martín, tomando mate, Juan, egresado del Colegio Obispo Anunciado Serafini en 2017, discrepó: "No tuve ESI y no sé si me hubiera servido. Creo que suma siempre y cuando se respeta cómo se tiene que dar al estar en un colegio. Sin exceder límites o ciertas maneras".

Por su parte, Guadalupe (18) y Valery (18), ambas estudiantes activas del colegio Normal 3, contaron que cursaron la materia Salud y Adolescencia en cuarto año. Ahora, en su último año, tienen una semana dedicada para la ESI, donde hablan de prevención de enfermedades de transmisión sexual, anticonceptivos y “no mucho más. Nos faltó profundización. Sería bueno que para ciclo superior sea en todos los años la materia”, dijo Guadalupe.

Para Maia, exalumna de la Media 15 de City Bell fue una experiencia similar. “Nos enseñaron lo básico. El resto lo aprendés por Internet o por las redes”, dijo y concluyó en que “a los profesores parece que les da vergüenza”.

Tiara, una estudiante de la UNLP que hizo el colegio secundario en Comodoro Rivadavia, Chubut, consideró que a dos décadas de la implementación de la temática en la currícula, todavía falta: “Hace falta una mejor calidad de ESI. No la suelen dar bien y es muy importante. Puede ayudar a detectar situaciones de abuso”, dijo. En ese sentido, sostuvo que “tendría que ser obligatoria desde Primaria”.