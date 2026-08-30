A 60 años de la fiesta, otra vez con la promoción

Sesenta años después de haber dejado las aulas del histórico ex Comercial San Martín de La Plata, la promoción 1966 volvió a encontrarse para celebrar sus Bodas de Diamante. El reencuentro se realizó el sábado 22 de agosto en el Círculo Trentino, ubicado en calle 18 entre 37 y 38, donde 44 ex alumnos compartieron un almuerzo cargado de recuerdos, emociones y anécdotas que atravesaron seis décadas de historia compartida.

La idea comenzó a tomar forma en noviembre de 2025, cuando un grupo de diez compañeros decidió emprender una tarea que parecía difícil: volver a contactar a quienes habían compartido los años de estudio en la tradicional Escuela de Comercio, ubicada en 46 entre 2 y 3. La búsqueda fue creciendo con llamados, mensajes y referencias familiares hasta alcanzar un objetivo que superó las expectativas de los organizadores.

Entre abrazos, fotografías y conversaciones, retomaron historias interrumpidas durante décadas, que marcaron sus vidas. “Hasta hoy seguimos recibiendo elogios por haber impulsado la idea”, resumieron quienes estuvieron detrás de la organización.

Algunos recorrieron miles de kilómetros para no perderse la cita: Esteban Molfino, economista radicado en Boston, viajó especialmente desde Estados Unidos; mientras que Mario Fuchs, desde Comodoro Rivadavia; Miguel Apaolaza, desde Navarro; y Néstor Penete, desde 9 de Julio, también dijeron presente para volver a sentarse junto a quienes compartieron la adolescencia en las aulas platenses.

La mayoría de los asistentes se dedicó a las ciencias económicas, una marca que quedó asociada al perfil histórico del establecimiento educativo, reconocido durante décadas por formar generaciones de contadores que luego construyeron sus carreras tanto en La Plata como en distintos puntos del país y del exterior.

Entre los presentes estuvieron Alicia Aguirre, Rafael Aiello, Horacio Alfaro, Alicia Alonso, Susana Ammaturo, Miguel Apaolaza, Emilia Arca, Carlos Basile, Norma Blanksman, Daniel Botteri, Graciela Buergo, Nora Colesico, Ángel Colombo, Jorge Fernández, Néstor Flammini, Beba Fryszer, Mario Fuchs, Jorge Giménez, Nora Giorgi, Ricardo González, Jorge Gorchs, Mary Marino, Eduardo Mele, Vivian Mendivil, Esteban Molfino, Ana María Montiel, Silvia Morete, Raúl Nicolini, Gabriel Pavan, Néstor Penete, Stella Maris Piñeyro, Antonia Rabasa, Graciela Rapacini, Nora Rodiño, Emilio Rodrigañez, Zulema Rom, Ángel Rulli, Susana Russo, Marta Torlaschi y Norma Vergani.