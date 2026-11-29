En el marco de los 75 años de su inauguración, fue presentado “República de los Niños 75 aniversario”, un libro de 156 páginas que revisa la historia, la arquitectura, la impronta cultural y la propuesta pedagógica del primer parque temático de América, concebido para acercar a las infancias a la vida democrática y al funcionamiento de los tres poderes del Estado.

Impreso en papel ilustración a cuatro tintas y encuadernado en cartoné, el volumen ofrece un recorrido visual y documental por los 35 edificios a escala infantil que integran el predio, entre los que sobresalen la Casa de Gobierno —elegida para la tapa—, la Legislatura y el Palacio de Justicia.

La obra repasa el impulso del entonces gobernador bonaerense Domingo Mercante y la inauguración del 26 de noviembre de 1951 junto al presidente Juan Domingo Perón, en los terrenos donde funcionaba el campo de golf del frigorífico Swift.

Asimismo, rescata la visión del arquitecto principal Jorge Homero Lima, orientada a que niños y niñas comprendieran el funcionamiento de una comunidad organizada, desde sembrar una semilla hasta asumir la Presidencia de la Nación.

El libro también pone el foco en los palacios, torres, puentes y plazas inspirados en relatos fantásticos de los hermanos Grimm, Hans Christian Andersen y Alfred Tennyson, combinando arte, fantasía y pedagogía en un espacio pensado tanto para el esparcimiento familiar como con escala simbólica estatal.

Registrada a nombre de la Municipalidad de La Plata, la publicación cuenta con un epílogo del intendente Julio Alak y reúne el trabajo de un equipo editorial dirigido por Sebastián Tangorra e integrado por Guillermina Allende (Coordinación general); Juan Becerra (Textos); Sebastián Miquel y Adrián Campanelli (fotografías); Natalia Batellini (Diseño) y Guillermo Fernández (Investigación)

Para su elaboración, se consultaron materiales del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires “Dr. Ricardo Levene”, el Archivo General de la Nación y el Archivo General de la Municipalidad de La Plata. En los próximos días, el ejemplar podrá adquirirse en distintos puntos de la ciudad y en la nueva sede del Ente Municipal de Turismo, en calle 50 entre 12 y avenida 13.