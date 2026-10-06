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Según el SMN

Amaneció con sol en La Plata pero lanzan alerta amarillo por tormentas fuertes: ¿cuándo llegan?

Buen comienzo de la jornada en La Plata pero desmejoraría en las próximas horas. Las previsiones arrojan lluvia y vientos fuertes para mañana

Por Redacción

El martes comenzó a pleno sol en La Plata, pero la inestabilidad del tiempo está a la vuelta de la esquina. Según el SMN, en las próximas horas el cielo se pondrá gris por la presencia de grandes nubarrones y a la espera de tormentas para mañana. Mientras tanto se aguarda una jornada con vientos leves y temperatura mínima de 12°C y máxima de 21°C. 

De acuerdo con las previsiones, el miércoles comenzará con cielo nublado y vientos leves. Pero en el transcurso de la mañana y en lo que resta del día podrán decantarse fuertes tormentas acompañadas de ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, con descenso de la temperatura para ubicarse entre 14°C y 18°C.

En este marco, el Municipio emitió esta mañana un alerta por tormentas fuertes. "Subimos a amarillo el nivel de atención de riesgos por tormentas entre las 10 y 18 h del miércoles 7 en la ciudad de La Plata", se indicó. El comunicado agrega que "algunas tormentas podrían ser localmente fuertes con ráfagas, chaparrones intensos y ocasional caída de granizo"

En tanto que para el jueves no se prevé lluvia, aunque prevalecerá nublado, con vientos leves y vientos que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora. Las temperaturas se mantendrán templadas, entre 13°C y 17°C. Conforme el pronóstico extendido, la tendencia de inestabilidad podría prolongarse en los días siguientes y el sol podría volver el domingo. 

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