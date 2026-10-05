A la espera del Papa, una artista de La Plata lo retrató junto a la Virgen

Mercedes Fariña, artista plástica radicada en La Plata desde hace años, volvió a llevar al lienzo la figura de un Papa. Esta vez fue León XIV, a quien retrató junto a la Virgen de Luján en una obra realizada especialmente en vísperas de su visita a la Argentina.

Fariña nació en Capital Federal y desde hace algunos años vive en La Plata junto a su marido platense y sus hijos. Pero su vínculo con los papas tiene una historia que comenzó mucho antes de la llegada de León XIV al Vaticano: durante su infancia y juventud fue vecina de Jorge Bergoglio en el barrio porteño de Flores.

En 2013, tras la elección de Bergoglio como Papa Francisco, decidió retratarlo para rendirle homenaje. La obra dio inicio a una relación que la propia artista recuerda como profundamente conmovedora. Francisco recibió el cuadro, le envió una carta y posteriormente Fariña viajó a Roma para entregárselo personalmente. Desde entonces, la pintura forma parte de la Colección Vaticana. Algo que definió como “muy gratificante, como artista, saber que una obra de mi autoría se encuentra en un ámbito tan reconocido”.

Por esa trayectoria, Fariña comenzó a ser conocida como “la pintora de los papas”. Y ahora volvió a asumir el desafío de retratar al nuevo pontífice.

“La idea surgió a partir de ya haberlo representado, en un primer cuadro, el año pasado, a pocos días de su asunción”, recordó cuando lo retrató junto a Francisco. Ahora “quería dejar plasmado a través de mi técnica pictórica este momento histórico, que representa la visita del Santo Padre a la Argentina”, contó Fariña.

La nueva obra, titulada “Salvete omnes”, reúne el rostro de León XIV con la imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina. “Las composiciones de ambos cuadros no fueron casuales, sino que fueron el resultado de haber elegido dos íconos religiosos de alto contenido simbólico y religioso para todos los argentinos: la imagen tradicional de la Virgen de Luján y el rostro sonriente del papa Francisco”, explicó.

Ahora, mientras León XIV prepara su visita al país, la artista mantiene otro deseo: poder entregarle personalmente las obras que realizó inspiradas en su figura. “Sí, es mi anhelo”, reconoció Fariña. Aunque admitió que, debido a la ajustada agenda del pontífice, todavía resulta difícil asegurar un encuentro personal, contó que ya se encuentra realizando gestiones para concretarlo.