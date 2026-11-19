A mediados de la década de 1960, mientras la música de los Beatles provocaba una revolución entre los jóvenes de todo el mundo, La Plata comenzaba a vivir su propia transformación musical, aunque no era fácil formar una banda porque los instrumentos y los equipos de sonido resultaban costosos.

Pero había entusiasmo, curiosidad y una enorme voluntad de hacer música.

En ese escenario surgieron agrupaciones como The Cluster’s Four, The Strawbyrds y Dulcemembriyo.

Más adelante, algunas de aquellas bandas continuarían su trayectoria bajo otros nombres, como sucedió con el primero de esa banda que pasó a ser Dynamita.

THE CLUSTER’S FOUR

La historia de The Cluster’s Four comenzó el 1 de enero de 1966, cuando 4 jóvenes del barrio El Mondongo formaron un conjunto inspirado en los Beatles.

Los integrantes eran Ramón Fernández Molina, Rubén Di Cecco, Jorge “Cuqui” Contardi y el “Topo” Berardi. Durante los primeros meses, la recién nacida banda comenzó a ensayar en una casa de la calle 61, en el barrio El Mondongo, donde la puerta permanecía abierta y los vecinos, especialmente los chicos y las chicas del barrio, se acercaban para escuchar.

Si bien tuvieron dificultades para conseguir lugares donde presentarse, la oportunidad decisiva llegó cuando entraron en contacto con Federico Vecchioli, propietario del boliche Federico V, situado en 48 entre 10 y Diagonal 74. A comienzos de 1967, el conjunto firmó un acuerdo para actuar regularmente durante un año.

Paralelamente, a partir de mayo de ese año, comenzaron sus recitales en la sede social del Jockey Club de La Plata. En 1968 grabaron un disco simple. En 1970 la banda inició una nueva etapa bajo el nombre Dynamita, editando varios discos más.

THE STRAWBYRDS

Mientras The Cluster’s Four desarrollaba su carrera, otros jóvenes platenses comenzaban a construir propuestas diferentes. Una de las agrupaciones más recordadas de esa época fue The Strawbyrds.

El conjunto estaba integrado por Carlos Calandra, Fernando Fava, Alejandro Aliata y “Nonino” Espinosa, todos alumnos de la séptima promoción del Colegio Estrada de la UCALP. La orientación musical del grupo tenía características propias.

The Strawbyrds actuó en distintos lugares de La Plata, entre ellos el Jockey Club, el salón de fiestas del primer piso de la Confitería París, y otros espacios donde se realizaban bailes y presentaciones musicales. Además, muchas veces, actuaron en diferentes sitios durante una misma jornada. La trayectoria de The Strawbyrds incluyó grabaciones bajo distintas denominaciones, entre ellas Los Cuervos, y Revolution.

DULCEMEMBRIYO

En 1967 surgió en La Plata otra agrupación que tendría una importancia especial para la historia posterior del rock argentino: Dulcemembriyo, banda integrada nada menos que por Federico Moura, Luis María Canosa, “Pinfo” Garriga y Diego Rodríguez. En 1968 se incorporaron Laura Fernández Lahera y Daniel Sbarra.

El grupo desarrolló un repertorio que incluía versiones de bandas extranjeras como The Who, los Rolling Stones, Steppenwolf y Black Sabbath. Sin embargo, también exploraba la posibilidad de interpretar canciones en castellano.

Este aspecto resulta importante porque el rock argentino estaba atravesando una etapa de búsqueda de identidad. Un dato interesante fue que el Indio Solari colaboró con Dulcemembriyo, aportando letras para algunas de las canciones del grupo.

En 1969, la banda se presentó en un concurso vinculado con la revista Pinap, una publicación importante para la difusión de la música juvenil y el rock argentino de aquellos años.

Y continuó desarrollando su actividad hasta comienzos de la década siguiente, incluyendo varias presentaciones en 1972 en Bolivia.