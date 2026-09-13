A pesar del frío, los platenses hicieron largas filas para aprovechar precios de "remate"

Durante el último día de rebajas, una multitud se congregó frente a los comercios para aprovechar los descuentos finales. La escena repitió postales de meses anteriores, con decenas de vecinos atraídos por la curiosidad y el bajo costo. Los compradores aguardaron su turno con paciencia para ingresar al local, ubicado en 49 entre 3 y 4, y adquirir diversos elementos de uso cotidiano.

Entre los productos más requeridos, destacaron opciones con valores muy por debajo del mercado tradicional. Los clientes pudieron llevar juegos de vajillas a $10.000, 12 pares de medias a $2.000 y seis vasos por $1.500. La lista de oportunidades también incluyó un par de frazadas por $10.500 y juegos de sábanas desde $20.000.

Este auge de consumo en bazares evidenció un cambio de hábitos en la Ciudad. Mientras otros rubros sufrieron una fuerte caída en las ventas, estos negocios lograron captar la atención masiva con sus liquidaciones. Para muchas familias, el tener que esperar en la intemperie significó la posibilidad de poder equipar el hogar o aprovechar alguna oportunidad con poco dinero o incluso adquirir mercadería para luego revenderla.

En los últimos meses, el escenario comercial de la Ciudad expuso un contraste, dado que los corredores históricos platenses exhibieron persianas bajas y liquidaciones definitivas por falta de ventas. En la otra vereda, la proliferación de grandes bazares de artículos importados generó un fenómeno de masividad. Cientos de frentistas suelen formar largas filas de cuadras para ingresar a estos espacios tras descubrir promociones a través de las redes sociales.

Las plataformas digitales impulsaron el temor a quedar al margen de la novedad, un factor que motivó adquisiciones por impulso de herramientas, decoración, indumentaria y pequeños electrodomésticos. Para muchos consumidores, la visita a estos lugares representó además una oportunidad de obtener mercadería económica para la reventa ante la pérdida del poder adquisitivo.