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¿Y la primavera?

A salir abrigados que sigue el frío este miércoles en La Plata

La mañana se presentó fresca en la Ciudad y la máxima apenas alcanzará los 16°C

Por Redacción

El tiempo en La Plata se presentaba otra vez con bajas temperaturas y el frío se hacía sentir en la primera mitad de este miércoles. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para hoy cielo parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 6°C y máxima de 16°C. 

Recién mañana, jueves, el termómetro comenzará a distanciarse de las marcas gélidas y el estado tiempo será más acorde a la estación entrante, ya que se aguarda cielo algo nublado, vientos leves y temperatura mínima de 10°C y máxima de 22°C. 

En tanto que el viernes sí se presentará bien primaveral en cuanto se aguarda cielo parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 11°C y máxima de 24°C. 

De acuerdo con los reportes del SMN, el fin de semana se mantendrían las marcas templadas propias de la "estación del amor". 

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