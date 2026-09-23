A salir abrigados que sigue el frío este miércoles en La Plata

El tiempo en La Plata se presentaba otra vez con bajas temperaturas y el frío se hacía sentir en la primera mitad de este miércoles. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para hoy cielo parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 6°C y máxima de 16°C.

Recién mañana, jueves, el termómetro comenzará a distanciarse de las marcas gélidas y el estado tiempo será más acorde a la estación entrante, ya que se aguarda cielo algo nublado, vientos leves y temperatura mínima de 10°C y máxima de 22°C.

En tanto que el viernes sí se presentará bien primaveral en cuanto se aguarda cielo parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 11°C y máxima de 24°C.

De acuerdo con los reportes del SMN, el fin de semana se mantendrían las marcas templadas propias de la "estación del amor".