A un mes del apagón: el incendio que afectó a 65 mil usuarios aún no tiene explicación

A un mes del incendio en la Estación Transformadora de Tolosa, poco y nada se sabe todavía sobre lo ocurrido durante la madrugada del 17 de agosto, cuando 65 mil usuarios quedaron sin suministro eléctrico. Los investigadores no descartan ninguna hipótesis y por el momento las responsabilidades por el siniestro no fueron determinadas.

Aunque 30 días pueda parecer poco tiempo, en el medio pasó mucho. Tras el incendio, 65 mil usuarios quedaron a oscuras. Algunos recuperaron el suministro el mismo día del siniestro y en otros hogares y comercios la restitución se demoró hasta 72 horas.

Durante esas jornadas, la Ciudad se llenó de generadores eléctricos, instalados principalmente en distintos puntos de la Zona Norte, el Centro y La Loma. Si bien los equipos permitieron recuperar el servicio en los sectores más afectados, para muchos vecinos el costo fue alto: el ruido constante de los aparatos funcionando les quitó horas de sueño y volvió todavía más difícil la vida cotidiana durante los días posteriores al incendio.

En ese mes también se anunció una compensación para los usuarios afectados. Aunque para muchos tuvo sabor a poco. La Provincia estableció una bonificación del 20 por ciento por cada 24 horas sin luz, equivalente a un 0,8 por ciento por hora de interrupción del servicio. Edelap la resistió inicialmente. Entre sus argumentos ante la Provincia, expresó que, al otorgarse una compensación general sin que cada usuario deba acreditar los perjuicios sufridos, se produciría un supuesto “enriquecimiento sin causa” de los damnificados a costa de la distribuidora.

En Tolosa, los vecinos fueron por más. Se organizaron, reunieron 1.322 firmas y las presentaron ante el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba) para pedir que la bonificación se extendiera durante seis meses.

La solicitud, según denunciaron los vecinos, aparentemente quedó perdida en la mesa de entrada del organismo de control.

Sin embargo, todo un mes no fue suficiente para determinar qué fue lo qué ocurrió aquella madrugada. Por el momento “continúan realizándose las pericias correspondientes por parte de Bomberos y en paralelo la compañía lleva adelante sus propios análisis técnicos”, manifestaron desde Edelap a este diario y evitaron dar precisiones sobre las hipótesis que manejan.

“El nivel de afectación y destrucción que produjo el fuego sobre las instalaciones complejiza técnicamente la identificación de las causas que pudieron haberlo provocado el incendio”, agregaron desde la distribuidora. Según pudo saber este diario, ayer por la tarde personal de Bomberos continuaba con la investigación. Resta acceder a un sótano para seguir con las pericias.

Una de las grandes incógnitas que todavía sobrevuelan el siniestro es si se trató de un accidente o si pudo haber existido algún tipo de negligencia vinculada al mantenimiento de las instalaciones.

Especialistas le explicaron a este diario que las estaciones transformadoras cuentan con sistemas conocidos como “protectivos”, que reúnen distintos dispositivos diseñados para detectar fallas y aislar de manera automática las zonas afectadas. De esta forma, se busca evitar que los equipos se recalienten y que una falla termine derivando en situaciones como la ocurrida el 17 de agosto.

En este contexto, -según aseguraron desde el Oceba- también genera interrogantes que la planta de Tolosa no hubiera mostrado señales de alarma previas al incendio.

Así, sin señales de alarma previas y sin una explicación oficial sobre las causas, pasó un mes entero desde el incendio y todavía nadie pudo determinar qué ocurrió aquella madrugada del 17 de agosto en el predio de 528 entre 9 y Belgrano.

Las obras

Hoy, la planta se encuentra en funcionamiento. “Para su recuperación y puesta en servicio se energizaron instalaciones alternativas y complementarias a las existentes para abastecer la totalidad de los alimentadores de media tensión, junto con nuevos cableados y equipos de protección, control, medición y comunicaciones de media y alta tensión”, explicaron desde Edelap.

A medida que avanzaron las obras, los generadores que habían sido instalados para sostener el suministro fueron retirados de manera progresiva. Desde la compañía confirmaron que actualmente todos los usuarios ya están siendo alimentados por la red eléctrica, sin necesidad de recurrir a los grupos electrógenos.

Sin embargo, la puesta en funcionamiento de la planta no significó el fin de los problemas con el servicio. Prácticamente a diario, vecinos de distintos puntos de la Región recurren a este medio para denunciar nuevos cortes de suministro. Se multiplicaron especialmente las denuncias desde el área afectada por el apagón.

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