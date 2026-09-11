Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Melchor Romero

A una escuela le cortaron el agua por falta de pago y suspendió las clases

Por Redacción

Padres de alumnos de la Escuela Primaria N° 39 de Melchor Romero, situada en 173 entre 517 y 518, reclaman por la suspensión de las clases luego de que a dos días de paro docente se sumara ahora un problema con el suministro de agua: el Gobierno no pagó la boleta y cortaron el servicio.

Según la denuncia, los chicos llevan cuatro días sin actividad y las familias fueron advertidas de que la situación podría extenderse.

Las clases seguían suspendidas este jueves por la falta de agua. El aviso a las familias a primera hora de la mañana, cuando se informó que los alumnos no debían concurrir al establecimiento. El inconveniente también alcanzó a la Escuela N° 78, el jardín ubicado junto a la primaria y la escuela técnica.

La mamá de una alumna de la Escuela Nº 39 contó que consultó con la docente de su hija si se retomaban las clases, pero le respondió que no y que la suspensión se extendería “por varios días”.

Según relató, ante su consulta por el corte de agua, le explicaron que se trataría de “un problema político” porque “el Gobierno no pagó las boletas de agua”.

El presidente del Consejo Escolar de La Plata, Iván Maidana, indicó a este diario que “la Cooperativa de Agua de Romero cortó el servicio por falta de pago de la Dirección General de Escuelas, pero la situación ya fue resuelta”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?