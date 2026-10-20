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Abrazo simbólico al ex Comercial San Martín de La Plata tras el incendio

Docentes, estudiantes y padres se convocaron a casi una semana del incendio. Pidieron "garantías" para el normal desarrollo de las clases y obras

Por Redacción

La comunidad educativa del ex Comercial San Martín de La Plata realizó este martes a mediodía un abrazo simbólico al establecimiento de 46 entre 2 y 3. El objetivo de la medida fue pedir garantías para el normal desarrollo de las actividades escolares tras el incendio que se registró la semana pasada y que provocó daños en el histórico salón de actos. Además, exigieron obras para la escuela.

La convocatoria estuvo a cargo de un sector de docentes. No obstante, la manifestación contó con amplia participación de estudiantes que llevaron a cabo intervenciones con afiches y consignas alusivas al reclamo. "No queremos más parches", "Basta de escuelas que se caen a pedazos", "Peleamos por un edificio digno y seguro", se leía en algunos de los mensajes que estudiantes, docentes y padres exhibieron sobre la fachada en calle 46.

Asimismo, desde la comunidad plantearon: "También pedimos el cese de los malos tratos hacia el personal y alumnos, las agresiones verbales por parte del Equipo de Conducción, pedimos el cambio urgente de Inspector, ese maltrato proviene primero de ella, nos hace recordar a la dictadura, con nadie habla, además de perseguir a los docentes". "Solicitamos urgente cambio de Inspector", enfatizaron.

El fuego se desató el 14 de octubre en un sector contiguo al salón de actos y generó una importante columna de humo. Según se informó, las tareas posteriores incluyeron la limpieza de los espacios afectados y el aislamiento del depósito donde se habría iniciado el siniestro.

Asimismo, los docentes solicitaron certificados e informes profesionales que descarten riesgos estructurales, eléctricos, ambientales o tóxicos. También reclaman protocolos de evacuación y prevención con intervención de especialistas. Mientras tanto, manifestaron su disposición a sostener la continuidad pedagógica mediante alternativas como la modalidad virtual.

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