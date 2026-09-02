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La Región

Abrió la Expo Universidad en el Pasaje Dardo Rocha

UNLP

Por Redacción

Hasta el próximo viernes 4 de septiembre estará abierta la Expo Universidad en el Pasaje Dardo Rocha. En ese espacio, las 17 facultades ofrecen información sobre las carreras que conforman una propuesta general más de 160 títulos universitarios. La muestra está destinada especialmente a los estudiantes que cursan los últimos años de la escuela secundaria, que ayer colmaron el histórico edificio donde participaron de numerosas actividades.
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