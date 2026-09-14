Absa rompió toda una vereda por error en 30 y 61 y dejó la obra abandonada hace más de 20 días

Lo que debía ser la reparación de una pérdida de agua corriente se convirtió en una verdadera pesadilla para una vecino que vive en la zona de Parque Castelli. En la esquina de 30 y 61, una vecina denunció la inacción y los destrozos provocados por operarios que buscaban solucionar un caño roto tras más de ocho meses de insistentes reclamos ante Aguas Bonaerenses S.A. (Absa).

Según relató la damnificada, la pérdida original se ubicaba sobre el cordón de la vereda. Sin embargo, cuando la cuadrilla finalmente se presentó en el lugar, los trabajos se ejecutaron de manera deficiente: “Había una pérdida de agua en el cordón de la vereda, ocho meses reclamando que vengan a verla y ahora llevo 20 días con el acceso al garaje bloqueado, lo que me está ocasionando problemas personales porque rompieron todo mal, hicieron zanja y seguían rompiendo porque no encontraban la pérdida”.

La situación rozó lo insólito cuando los propios trabajadores le admitieron el error en el diagnóstico antes de interrumpir la labor. “Me dijeron: ‘Señora, le rompimos toda la vereda y no es acá, hay que traer la retroexcavadora para romper la vereda del frente, disculpe que le rompimos todo’”, reveló la vecina sobre el insólito diálogo con los operarios.

Pese a la promesa de regresar con maquinaria pesada para intervenir en la vereda de enfrente, la solución no llegó y el trastorno para la vivienda empeoró con el paso de los días. “Hice 20 llamados telefónicos a ABSA y ni bolilla te dan. Me quedó menos ingreso de caudal de agua a la casa y a ellos ni les importa”, sentenció la vecina sobre la falta de respuestas de la empresa prestadora del servicio.