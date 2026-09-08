Absa y otro día sin repartir agua en Gonnet: ya piden "compensación"

Los vecinos de Gonnet y Villa Castells que residen en el "área del sodio", una denominación que atribuyeron a ese sector de La Plata a partir del exceso del componente en el agua de red, volvieron a poner el grito en el cielo este martes. Según denunciaron, la empresa sigue sin entregar el líquido envasado. Pero además la sede de ABSA de 15 y 501 amaneció cerrada y en el transcurso de la jornada permanecía en esa condición. Frente al calvario, hay usuarios que ya empezaron a exigir "el pago de una compensación económica".

Omar, un jubilado domiciliado en 16 y 492, contó que "hace tres días que no recibimos agua en la sede de ABSA de 15 y 501". En ese marco, el usuario manifestó que "hoy la bronca que tenemos con mi señora, quien también es jubilada, es mayor porque cerraron las puertas del lugar y no se puede reclamar a nadie".

Despejado del vital elemento, sostuvo que "me comuniqué al 0810 de ABSA pero no saben nada". "No tienen idea de cuándo va a ir el camión de la empresa a proveer los bidones de agua. Encima hay un muchacho que no quiere atender a la gente por teléfono", prosiguió.

Asimismo, señaló que "en la Autoridad del Agua (ADA) uno hace el reclamo y te dicen que la respuesta la tiene que dar ABSA, entonces no sabemos más a quién reclamar".

Ante el desamparo, el adulto mayor afirmó que "nos siguen cobrando la factura con aumento todos los meses". "No sólo tiene sodio el agua, además sale marrón", deslizó. Y aseguró que "acá en el barrio hay un jardín de infantes al que asisten chicos y el líquido que sale de las canillas es marrón". "No se puede creer", sentenció en medio del lamento.

"A esta altura hay que ir pensando que, con todo lo que pagamos y al no poder hacer uso de este servicio, ABSA nos tiene que dar una compensación, un resarcimiento económico", expresó el vecino jubilado.

En esa línea se expresó Graciela, otra vecina de la zona afectada por el exceso de sodio y que hoy no pudo obtener sus bidones con agua. "Hace dos días que no podemos retirar los bidones como debe hacerse habitualmente en la sede de ABSA", enfatizó.

La mujer añadió que "ayer por lo menos el lugar estaba abierto y la gente podía reclamar, pero hoy están las puertas cerradas, es literal". "Ayer se armó lío porque la gente está cansada de esto. Hoy directamente está cerrado. Es inadmisible", protestó.

Sergio, usuario del servicio, también dio cuenta de que "ABSA lleva otro día sin repartir agua para las personas que vivimos en este sector de Gonnet". "Para colmo ni siquiera se puede acceder a la sede de la empresa porque está cerrado", consignó.

La situación escaló ayer por la mañana, cuando algunos vecinos increparon a los empleados de la sede que ABSA tiene en Gonnet. El malestar, según explicaron, está relacionado no solo con la falta de agua potable en sus viviendas, sino también con las dificultades que encuentran para acceder al único mecanismo de abastecimiento que tienen garantizado.

“Mínimamente nos tienen que garantizar un bidón por día. Vengo de trabajar, pido permiso para salir antes para poder pasar a retirar un bidón y tener para tomar agua y, cuando llego, está la puerta cerrada. ¿Qué tengo que hacer? Ustedes están manejando mal la distribución de los bidones”, le espetó Damián, uno de los vecinos damnificados, a un empleado de ABSA que intentaba explicarle lo ocurrido.

Los vecinos también cuestionan la cantidad de agua que reciben y el horario en el que pueden retirarla. “Te dan solo un bidón de ocho litros por familia por día y los domingos no entregan. A las 10 de la mañana no había llegado el camión. Volví a ir 10:45 y tampoco había agua. Fui dos veces y no pude traerme ni un bidón”, protestó Andrea, otra vecina de la zona, en diálogo con este diario.

La modalidad de entrega de agua en bidones en la sede de ABSA fue la salida que encontró la Justicia ante el drama causado por la elevada presencia de sodio en la red. La situación dio lugar a las correspondientes demandas de los usuarios damnificados ante los inconvenientes para valerse del preciado líquido en sus hogares.

El malestar se profundiza además por una situación que los vecinos consideran paradójica: pese a no contar con agua potable en sus canillas y tener que depender de bidones para abastecerse, las facturas del servicio continúan llegando todos los meses y con aumento.