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La Región

Accidente de tránsito en La Plata: violento impacto entre dos vehículos en 61 y 116

Por Redacción

Un violento accidente de tránsito se registró este sábado en la intersección de las calles 61 y 116, en el barrio platense de El Mondongo. El siniestro involucró a un Volkswagen Gol Trend gris y a una camioneta Renault Sandero Stepway roja, generando conmoción e interrupción en el tránsito de la zona.

Según se puede apreciar en las imágenes que llegaron a la redacción de EL DIA, el choque se produjo de manera perpendicular en pleno cruce de la bocacalle. El Renault Sandero impactó de lleno sobre el lateral izquierdo del Volkswagen Gol Trend, provocando un severo hundimiento en ambas puertas del lado del conductor y destrozos de consideración en la parte frontal del Sandero.

Tras el impacto, ambos rodados quedaron detenidos sobre la calzada bloqueando parcialmente la circulación vehicular. En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) para asistir a los ocupantes de ambos vehículos y constatar el estado de salud de los involucrados.

Las causas exactas del accidente aún se encuentran bajo investigación para determinar las responsabilidades del caso en una esquina de alta transitabilidad en la Región.

Cabe señalar que La Plata es una de las ciudades con más accidentes de tránsito en la provincia de Buenos Aires y se ubica en la tercera posición en la estadística de muertes. Asimismo, a nivel provincial, la relación de muertes por siniestro pasó de 0,35 a 0,49 en un año, lo que indica que los choques que ocurren son cada vez más violentos y con mayores consecuencias fatales.

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