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La Región

Aclaración por una nota en la revista Temas

Por Redacción

La edición de la revista Temas que acompaña al diario EL DIA de hoy fue cerrada e impresa antes del fallecimiento del rey Harald V de Noruega, ocurrido el 28 de agosto. Por ese motivo, la nota titulada “La familia real de Noruega, al borde del abismo”, que se encuentra en la página 20, fue escrita cuando el monarca aún permanecía internado en grave estado.

EL DIA, en tanto, dio cuenta de su muerte en la edición del sábado 29 de agosto.

Por esa razón, todas las referencias a su salud y a la sucesión que se hicieron en la citada nota, corresponden al momento del cierre editorial.

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