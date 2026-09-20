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La Región

Aclaración sobre el edificio “Casa Rocca”

Por Redacción

Integrantes del consorcio del edificio “Casa Rocca” se comunicaron con este diario para realizar una aclaración sobre el artículo titulado “Rocca, el edificio del músico que genera ‘ilusión de simetría’”, publicado el pasado 13 de septiembre.

En una nota que lleva las firmas de seis propietarios, se indica que “en la publicación se hace referencia a la existencia de un conflicto entre los propietarios de Casa Rocca y la administración del consorcio, e incluso a una ‘abierta disputa entre los consorcistas y la administración’”. Se señala con respecto a eso que “quienes suscribimos, propietarios de unidades funcionales de Casa Rocca, queremos dejar expresamente aclarado que tal conflicto colectivo no existe”.

En ese mismo sentido, la presentación agrega que “nuestro interés no es controvertir el contenido histórico o arquitectónico de la publicación, sino exclusivamente corregir una atribución colectiva que consideramos incorrecta y que involucra públicamente a personas que no participaron de la nota ni fueron consultadas para su realización”.

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