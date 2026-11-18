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Tarde de Ajedrez en Villa Elisa

La Biblioteca Popular Alejo Iglesias, situada en 6 entre 43 y 44, será escenario de una tarde de ajedrez el sábado 21 de noviembre, a partir de las 14. La actividad contará con la visita de destacados jugadores y estará abierta a personas de todas las edades y niveles. La actividad es gratuita.

Newcom en Platense

El Club Platense (21 entre 51 y 53) incorporó clases de Newcom, una modalidad de vóley adaptada para adultos mayores. La actividad cuenta con categorías +40, +50, +60 y +68, y se desarrolla los lunes, miércoles y viernes, de 10 a 12. Contacto: 221 543-0084.

Italiano en Capital Chica

En el Club Capital Chica de Los Hornos (avenida 66 entre 156 y 157) se dicta un curso de italiano nivel inicial. Las clases se dictarán de 17 a 18.30 y tendrán un valor de $30.000 mensuales. Para más información, comunicarse al 0221 450-3528.

Gimnasia para mayores de 50

Fiestas, salidas grupales, gimnasia y baile latino son algunas de las propuestas del gimnasio para mayores de 50 años, a cargo de la profesora Guillermina Negro (UNLP), que funciona en el Club Circunvalación La Plata (7 entre 77 y 78). Las clases son lunes, miércoles y viernes de 9 a 11, y martes y jueves de 15 a 17. WhatsApp: 221 4188701.

Arquería en Tricolores

El Club Tricolores, con sede en 94 entre 4 y 5 y cuyo polideportivo se encuentra en 648 y 1, ofrece clases de arquería. La actividad se desarrolla los días lunes y miércoles, en el horario de 18 a 19.30, y los sábados, de 10 a 11.30. El valor de la cuota es de $30.000.

Tai Chi Chuan en Juventud

En el Club Deportivo y Cultural Juventud, con sede en la calle 35 entre 1 y 2, se dictan clases de Tai Chi Chuan, una práctica milenaria que combina movimientos suaves, respiración y concentración. Las clases se desarrollan los jueves, de 10.30 a 11.30. El valor mensual de la actividad es de $40.000. Para realizar consultas o inscribirse, los interesados pueden comunicarse al teléfono 221 314-0104.