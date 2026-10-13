Actividades: alcaucil, deportes y yoga

CONTACTOS Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

ALCAUCIL PLATENSE EN CABA

Alcachofas Platenses participará el viernes 16 de octubre del Día Mundial de la Alimentación, en la Facultad de Agronomía de la UBA. De 11 a 15.30 habrá actividades bajo el lema “Innovar hoy para nutrir mañana”. También se podrán encargar alcauciles frescos por WhatsApp al 221 200 3403.

DEPORTE Y CULTURA EN TOLOSA

El Club San Martín abrió la inscripción para su variada propuesta de actividades deportivas y culturales. La oferta incluye gimnasia artística, taekwondo, karate, yoga, acrobacia y pilates aéreo, GAP, folclore y newcom, entre otras. Además, la entidad brinda servicio de asesoramiento jurídico. La atención presencial es de lunes a viernes de 16 a 20 hs, y por WhatsAppp 221 524 9449 de 16 a 19 hs.

RECREACIÓN EN GONNET

El Centro de Fomento Manuel Gonnet mantiene abierta la inscripción para sus actividades entre ellas yoga, ballet y espacio de tejido. Para más información contactarse al número 221 434 8687.