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JUBILADOS: ALMUERZO BAILABLE

El Centro de Jubilados y Pensionados Villa Elvira realizará este sábado 28 de noviembre, a partir de las 12, un almuerzo bailable con servicio de buffet en la sede del Club Villa Vieyra, ubicada en 77 y 115. La jornada contará con la presentación musical de “Silvia”, quien animará el baile durante el encuentro. Además, desde la institución destacaron la renovación del frente de la sede mediante nuevos murales. Quienes deseen asistir pueden realizar sus reservas por teléfono o WhatsApp comunicándose al 221 601-3008 o al 221 350-3189.

Talleres de arte

La Peña de las Bellas Artes (49 entre 12 y 13) ofrece actividades gratuitas para menores y mayores. También, numerosos talleres arancelados de pintura, dibujo, telar, cerámica, escritura y memoria, con un costo mensual de 30.000 pesos para socios y 35.000 para no socios. Consultas: al 221 541 9125 de 14.30 a 17.30.

CENTRO DE LA TERCERA EDAD

El Centro de la Tercera Edad Pétalos de Rosas de Abril, ubicado en calle 13 (ex 70) y 122 Norte (ex 122 bis) de Berisso, desarrolla un cronograma semanal de propuestas para adultos mayores: los lunes ofrece gimnasia a las 10, lectura de 15.15 a 17.15 y el espacio Cosechando Bienestar a las 16.30; los martes cuenta con podología y gimnasia activa a las 9, recreación a las 15 y ritmo latino a las 17; los miércoles dicta gimnasia y peluquería a las 10, tejido y reiki a las 14 y lectura a las 16; los jueves brinda gimnasia activa a las 9, masajes a las 14 y folklore a las 16.30; y los viernes incluye ritmo latino a las 10, computación de 10 a 12, yoga a las 13.30 y taller de memoria de 16 a 18. Los interesados en inscribirse pueden acercarse de lunes a viernes (días hábiles) de 10 a 12.

Newcom en Platense

El Club Platense (21 entre 51 y 53) incorporó clases de newcom, una modalidad de vóley adaptada para adultos mayores. La actividad cuenta con categorías +40, +50, +60 y +68, y se desarrolla los lunes, miércoles y viernes, de 10 a 12. Contacto: 221 543-0084.

Gimnasia para mayores de 50

Fiestas, salidas grupales, gimnasia y baile latino son algunas de las propuestas del gimnasio para mayores de 50 años, a cargo de la profesora Guillermina Negro (UNLP), que funciona en el Club Circunvalación La Plata (7 entre 77 y 78). Las clases son lunes, miércoles y viernes de 9 a 11, y martes y jueves de 15 a 17. WhatsApp: 221 4188701.

VILLA ELISA: FOLCLORE

La Biblioteca Popular Alejo Iglesias (BPAI) de 6 entre 43 y 44, Villa Elisa, realizará este lunes 30 de noviembre, a partir de las 17, una nueva edición de su “Encuentro de Folclore Bailando Entre Libros”. Invitan a los vecinos y asistentes a acercarse con algo para compartir durante la jornada.