Actividades: arquería, gimnasia para mayores, festejo y clases de tango

CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

Arquería en tricolores

El Club Tricolores, con sede en 94 entre 4 y 5 y cuyo polideportivo se encuentra en 648 y 1, ofrece clases de arquería. La actividad se desarrolla los lunes y miércoles, de 18 a 19.30, y los sábados, de 10 a 11.30. La cuota es de $30.000.

Gimnasia para mayores de 50

Fiestas, salidas grupales, gimnasia y baile latino son algunas de las propuestas del gimnasio para mayores de 50 años, a cargo de la profesora Guillermina Negro (UNLP), que funciona en el Club Circunvalación La Plata (7 entre 77 y 78). Las clases son lunes, miércoles y viernes de 9 a 11, y martes y jueves de 15 a 17. WhatsApp: 221 4188701.

Festejo en Villa Elisa

La Biblioteca Popular Alejo Iglesias, situada en calle 6 entre 43 y 44 de Villa Elisa, celebrará hoy, desde las 13, el Día de las Bibliotecas Populares con una tarde cultural para toda la familia. La jornada incluirá cuentos para las infancias, música en vivo, tango, folklore, circo, talleres y presentaciones de libros. Además, habrá muestras artísticas, editoriales independientes y bibliotecas invitadas. La propuesta contará con un buffet con parrilla, opciones dulces, saladas y sin TACC. Se invita a los vecinos a llevar mate y reposera.

Clases de tango en Gonnet

El Centro de Fomento Cultural y Deportivo Manuel Gonnet (502 entre 15 y 16), ofrece clases de tango los lunes a las 18. Para consultas e inscripciones, se puede concurrir a la Secretaría, de 16 a 21, o comunicarse al 221 434-8687.