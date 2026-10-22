Actividades: artes marciales, clases de italiano, newcom y taller de arte

CONTACTOS

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Tai Chi Chuan en Club Juventud

En el Club Deportivo y Cultural Juventud, con sede en calle 35 entre 1 y 2, se dictan clases de Tai Chi Chuan, los jueves de 10.30 a 11.30. El valor mensual de la actividad es de $40.000. Para realizar consultas o inscribirse, comunicarse al teléfono 221 314-0104.

Italiano en Capital Chica

El Club Capital Chica, situado en 66 entre 156 y 157, ofrece un curso de italiano de nivel inicial destinado a quienes quieran acercarse al idioma y aprender sus primeras nociones. Las clases se dictan de 17 a 18.30 y tienen un valor de $30.000 mensuales. Los interesados en participar o recibir más información sobre la propuesta pueden comunicarse al 221-4503528.

Newcom en Club Platense

El Club Platense, con sede en 21 entre 51 y 53, incorporó a su oferta deportiva la práctica de Newcom, una modalidad de vóley adaptada para adultos mayores. La actividad cuenta con categorías +40, +50, +60 y +68, y se desarrolla los días lunes, miércoles y viernes, de 10 a 12. Para más información, sobre las clases y la inscripción, los interesados pueden comunicarse al 221 543-0084.

VÓLEY EN TRICOLORES

En el Club Tricolores, con sede en 94 entre 4 y 5 y cuyo polideportivo se encuentra en 648 y 1, se realizan clases de arquería. La actividad se desarrolla los lunes y miércoles, de 18 a 19.30, mientras que los sábados, el horario es de 10 a 11.30. En tanto, la cuota es de $30.000.

TALLERES DE ARTE

La Peña de las Bellas Artes, situada en 49 N° 879, entre 12 y 13, ofrece numerosos talleres: pintura, dibujo, telar, cerámica, escritura memoria con arancel $30.000 para socios y $35.000 para no socios. Consultas al 221 541 9125, de 14.30 a 17.30.