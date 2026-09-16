Actividades: baile para jubilados, gimnasia, arquería

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JUBILADOS: FIESTA DE LA PRIMAVERA

El próximo sábado 26, a partir de las 12.30, el Club Villa Vieyra (77 entre 1 y 115) será sede de un “Almuerzo Bailable con Bufet” para festejar la llegada de la primavera. La jornada festiva contará con la ambientación musical de Silvia, la tradicional elección del Rey y la Reina de la Primavera -para la cual se invita a los asistentes a concurrir con algún detalle o prenda alusiva-, y requiere reserva previa de entradas a través de las líneas de WhatsApp 221-3503189 o 221-6013008. Invita Centro de jubilados de Villa Elvira.

GIMNASIO PARA MAYORES DE 50

El Club Circunvalación (7 entre 77 y 78), tiene el programa “Más 50”, pensado para promover la actividad física y el encuentro social en adultos mayores. Incluye clases de baile latino (lunes, miércoles y viernes a las 9, y martes y jueves a las 16) y gimnasia (lunes, miércoles y viernes a las 10, y martes y jueves a las 15), además de salidas grupales, reuniones y fiestas. Las mañanas y tardes de entrenamiento están coordinadas por la profesora de la UNLP Guillermina Negro. Por más información e inscripción, WhatsApp 221-4188701.

ARQUERÍA EN TRICOLORES

El Club Tricolores, con sede en 94 entre 4 y 5 y cuyo polideportivo se encuentra en 648 y 1, ofrece clases de arquería. La actividad se desarrolla los lunes y miércoles, de 18 a 19.30, y los sábados, de 10 a 11.30. La cuota es de $30.000.