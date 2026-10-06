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La Región

Actividades: boxeo, yoga, gimnasio y homenaje

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Por Redacción

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INSCRIPCIONES A CLASES SEMANALES

El Club Abuelos La Plata, de 60 entre 20 y 21, mantiene abiertas las inscripciones a sus clases semanales para adultos mayores. Los lunes, miércoles y viernes ofrece boxeo recreativo mixto, con Mauro Acevedo, y yoga, con la profesora Ekabhakti Debi. Los martes y jueves hay ritmos caribeños, salsa y bachata, además de capoeira y taekwondo. La institución funciona como espacio de encuentro y actividad para vecinos de la Ciudad.

GIMNASIO PARA MAYORES

El Club Circunvalación de Villa Elvira, de 7 entre 77 y 78, ofrece actividades para mayores de 50 años en un gimnasio a cargo de profesionales vinculados a la UNLP. La propuesta incluye gimnasia, baile latino y salidas grupales. Las clases son lunes, miércoles y viernes de 9 a 11, y martes y jueves de 15 a 17.

CHARLA DEL PREPARADOR FÍSICO DE LA SELECCIÓN DE FÚTBOL

En el marco de su noventa aniversario, el Club Capital Chica de Los Hornos, ubicado en 66 entre 156 y 157, recibirá este jueves 8 de octubre a las 18:30 la visita de Luis Martín, preparador físico de la Selección Argentina de fútbol. Brindará una charla abierta con entrada libre y gratuita. El evento compartirá las vivencias del profesor campeón y subcampeón del mundo.

HOMENAJE A LE CORBUSIER

A 139 años del nacimiento de Le Corbusier, el Consejo Superior del Colegio de Arquitectura y y Urbanismo de la provincia de Buenos Aires (CAUBA), de calle 54 N° 315, será sede de una jornada especial sobre su vigencia en la arquitectura. El encuentro se llevará a cabo hoy, de 11 a 16 hs, con la destacada presencia de Brigitte Bouvier, directora de la Fondation Le Corbusier de París. Consultas al e-mail: info@cauba.org.ar.

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