Actividades: cestoball, presentan un libro e italiano

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presentan libro sobre san martín

Este viernes 2 de octubre a las 17, la librería La Normal Libros (Calle 7 N° 1125, entre 55 y 56) será sede de la presentación del libro “San Martín, la masonería y la conspiración del silencio”, escrito por Enrique Ernesto Vitale. El encuentro será con entrada libre y gratuita para todo el público.

Torneo de cestoball

Se realizará el primer Torneo Nacional de Cestoball La Plata, el 10 y 11 de octubre, en el Polideportivo Municipal de Los Hornos ubicado en la calle 66 y I52. Durante ese fin de semana se desarrollarán distintos partidos, reuniendo a equipos de diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires para visibilizar la disciplina.

NEWCOM EN TRICOLORES

El Club Tricolores, con sede central en 94 entre 4 y 5 y el polideportivo situado en 648 y 1, ofrece clases de newcom mixto los martes y jueves, de 15 a 17. La propuesta está abierta a quienes quieran incorporarse a esta disciplina. La cuota deportiva es de $30.000 mensuales.

ITALIANO EN CAPITAL CHICA

El Club Capital Chica de Los Hornos (avenida 66 entre 156 y 157), se dicta un curso de italiano nivel inicial. Las clases son de 17 a 18.30 y tienen un valor de $30.000 mensuales. Informes en la secretaria de la entidad al 0221 450-3528.