Actividades: charla, mesa de lectura y almuerzo

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CHARLA EN CORAZONES UNIDOS

El Club Corazones Unidos de Tolosa (4, 521 y 522) será sede hoy, desde las 15, de la jornada “Salud en Comunidad: Envejecer en comunidad”. La actividad es para adultos mayores con charlas sobre derechos, trato digno, recreación y bienestar. Habrá exposiciones y una merienda.

MESA DE LECTURA

La Casa del Tango y Biblioteca Popular Carlos Gardel realizará mañana, a las 18, una mesa de lectura con Olga Romero, Karina Lerman, Mirta Venezia, Adrián Ferrero, Carlos Burre y Enrique Ferrari. Habrá música del Ensamble de la Escuela de Arte de Berisso y micrófono abierto para compartir poemas o cuentos. La actividad, en 43 Nº 413, tiene entrada y gratuita.

ALMUERZO Y BAILE EN VILLA VIEYRA

El Centro de Jubilados de Villa Elvira realizará un almuerzo y baile el sábado 10 de octubre, desde las 12, en el Club Villa Elvira (77, 1 y 115). Habrá buffet, rifas, sorteos y la presentación musical de Marcelo Gabriel. Hay que llevar vajilla. Reservas: 221-350-3189 ó 221-601-3008.