Actividades: ciclo de cine, newcom y clases de tango

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CINE: “LA GRAN COMILONA”

La Asociación de Abogados Jubilados proyectará hoy, a las 15, en su sede de 13 Nº 831/833 6to piso, la película “La Gran Comilona”, dirigida por Marco Ferreri, con la actuación de Marcello Mastroianni, Hugo Tognazzi y Philippe Noiret. Entrada para socios y público en general, $5.000.

NEWCOM EN TRICOLORES

El Club Tricolores, con la sede central en 94 entre 4 y 5 y el polideportivo situado en 648 y 1, ofrece clases de newcom mixto los martes y jueves, de 15 a 17. La propuesta está abierta a quienes quieran incorporarse a esta disciplina. La cuota deportiva es de $30.000 mensuales.

CLASES DE TANGO EN GONNET

El Centro de Fomento Cultural y Deportivo Manuel Gonnet, con sede en 502 entre 15 y 16, ofrece clases de tango los lunes a las 18. La propuesta está dirigida a quienes quieran iniciarse o continuar con la práctica de esta danza tradicional. Para consultas e inscripciones, concurrir a la Secretaría, de 16 a 21, o comunicarse al 221 434-8687.

CURSO DE ITALIANO

En el Club Capital Chica de Los Hornos (avenida 66 entre 156 y 157), se dicta un curso de italiano nivel inicial. Las clases son de 17 a 18.30 y tienen un valor de $30.000 mensuales. Para obtener más información sobre la actividad y la inscripción, los interesados pueden comunicarse con la secretaría de la institución llamando al teléfono 0221 450-3528.