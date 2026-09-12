Actividades: cine, feria y vóley

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Cine

La Asociación de Abogados Jubilados proyectará el martes 15, a las 16, la película “La cena de los tontos”, dirigida por Francis Veber y protagonizada por Jacques Villeret y Thierry Lhermitte. La función será en la sede de la entidad, ubicada en avenida 13 Nº 831/833, sexto piso. La entrada tiene un valor de $5.000 y está abierta a socios y público en general.

Feria en Villa Elisa

El Club Deportivo Villa Elisa, situado en Camino Centenario y 48, realizará una feria el domingo 13 de septiembre, de 14 a 19. La actividad será con entrada libre y gratuita y ofrecerá una propuesta para disfrutar en familia.

Torneo de bochas y truco

En el marco de la celebración de su 90° aniversario, el club Capital Chica organiza un Torneo de Bochas y un Torneo de Truco. Las competencias darán inicio el lunes 21 de septiembre y el jueves 24 de septiembre a las 18 hs. Los interesados en participar pueden inscribirse hasta el 17 de septiembre con un costo de $20.000 por pareja. Para más información, escribir por mensaje a la cuenta oficial del club en Instagram: capitalchicaoficial.

Vóley en Tricolores

El Club Tricolores (de 94 entre 4 y 5 y polideportivo en 648 y 1) ofrece clases de vóley mixto los lunes y miércoles. Hay grupos para chicos de 5 a 11 años, adolescentes de 12 a 17 y mayores de 18. El valor de la cuota deportiva es de $30.000 mensuales.

Obra musical

Continúan los festejos del 90° aniversario del Círculo Trentino de la Plata. En esta ocasión invita a todos los vecinos y socios a ver la obra teatral “El puente azul”, musical original de Fernando Albinarrate. La función se realizará el 18 de septiembre a las 21 horas en 18 entre 37 y 38. La entrada tiene un valor de 20.000 pesos e incluye pizza y bebida. Más información al (221)5611936.

Fiesta para jubilados

El Centro de la Tercera Edad Pétalos de Rosas de Abril, de Berisso, realizará el domingo 20 de septiembre, desde las 12, su tradicional fiesta mensual para celebrar el Día del Jubilado y la llegada de la Primavera. Habrá música en vivo, buffet, sorteos y un encuentro familiar. La actividad se desarrollará en la sede de calle 13 (ex 70) y 122 Norte (ex 122 bis). Las entradas cuestan $5.000 para socios y $7.000 para no socios. Reservas al (221) 637-3338.