Actividades: Expo de plantas, feria, arquería e italiano

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“Expo vivero” en City Bell

El Club Atlético y de Fomento City Bell invita a la 8° edición de la “Expo Vivero City Bell”, una feria de plantas, flores y jardinería.

Con entrada libre y gratuita, el encuentro reunirá a especialistas y productores durante el fin de semana del 3 y 4 de octubre, de 10 a 20 horas, en la sede del club de Cantilo entre 13c y diagonal 3.

Feria en Villa Elisa

El Club Deportivo Villa Elisa, situado en Camino Centenario y 48, realizará una feria el domingo 13 de septiembre, de 14 a 19. La actividad será con entrada libre y gratuita y ofrecerá una propuesta para disfrutar en familia.

Arquería en Tricolores

El Club Tricolores, con sede en 94 entre 4 y 5 y cuyo polideportivo se encuentra en 648 y 1, ofrece clases de arquería. La actividad se desarrolla los lunes y miércoles, de 18 a 19.30, y los sábados, de 10 a 11.30. La cuota es de $30.000.

Clases de Italiano

En el Club Capital Chica (66 entre 156 y 157) se dicta un curso de italiano nivel inicial. Las clases son de 17 a 18.30 y tienen un valor de $30.000 mensuales. Más información 221-4503528.