Actividades: exposición y vóley

CONTACTOS

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Por WhatsApp: 2215436272

Gimnasia para adultos

El Club Circunvalación (7 entre 77 y 78), tiene el programa “Más 50”, pensado para promover la actividad física y el encuentro social en adultos mayores. Incluye clases de baile latino (lunes, miércoles y viernes a las 9, y martes y jueves a las 16) y gimnasia (lunes, miércoles y viernes a las 10, y martes y jueves a las 15), además de salidas grupales, reuniones y fiestas. Las mañanas y tardes de entrenamiento están coordinadas por la profesora de la UNLP Guillermina Negro. Para más información e inscripción, WhatsApp 221-4188701.

Exposición en City Bell

La 8ª edición de la Expo Vívero City Bell reunirá a especialistas, productores y emprendedores del sector verde los días 3 y 4 de octubre, de 10 a 20, en el Club Atlético y de Fomento City Bell (Cantilo y Jorge Bell). La feria de plantas, flores y jardinería -organizada de manera abierta para toda la comunidad, con entrada libre y gratuita- ofrecerá asesoramiento técnico, insumos y una amplia variedad botánica.

Clases de Italiano

En el Club Capital Chica de Los Hornos, con sede en avenida 66 entre 156 y 157, se dicta un curso de italiano nivel inicial. Las clases son de 17 a 18.30 y tienen un valor de $30.000 mensuales. Para obtener más información sobre la actividad y la inscripción, los interesados pueden comunicarse con la secretaría de la institución llamando al teléfono 0221 450-3528.

Vóley en Tricolores

El Club Tricolores (de 94 entre 4 y 5 y polideportivo en 648 y 1) ofrece clases de vóley mixto los lunes y miércoles. Hay grupos para chicos de 5 a 11 años, adolescentes de 12 a 17 y mayores de 18. El valor de la cuota deportiva es de $30.000 mensuales.

Curso de cerámica

El Centro de Fomento Barrio Dumor de Villa Elisa, situado en diagonal 4 y diagonal 426, ofrece un curso de cerámica que se dicta los miércoles a las 15.30. La actividad tiene un costo mensual de $70.000. Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse al 221 511-8741.

Coro en la Casa del Tango

La Casa del Tango La Plata y Biblioteca Popular Carlos Gardel convoca a sumarse a su coro, sin necesidad de experiencia previa. Coordinado por Carolina González, ensaya los viernes, de 18.30 a 20, en 43 N° 413. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 2241 55-1926 o al 221-420-5391.