Actividades: feria, curso de italiano y arquería

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FERIA EN VILLA ELISA

El Club Deportivo Villa Elisa, situado en Camino Centenario y 48, realizará una feria el domingo 13 de septiembre, de 14 a 19. La actividad será con entrada libre y gratuita y ofrecerá una propuesta para disfrutar en familia.

CLASES DE ITALIANO

En el Club Capital Chica de Los Hornos, con sede en avenida 66 entre 156 y 157, se dicta un curso de italiano nivel inicial. Las clases son de 17 a 18.30 y tienen un valor de $30.000 mensuales. Para obtener más información sobre la actividad y la inscripción, los interesados pueden comunicarse con la secretaría de la institución llamando al teléfono 0221 450-3528.

ARQUERÍA EN TRICOLORES

El Club Tricolores, con sede en 94 entre 4 y 5 y cuyo polideportivo se encuentra en 648 y 1, ofrece clases de arquería. La actividad se desarrolla los lunes y miércoles, de 18 a 19.30, y los sábados, de 10 a 11.30. La cuota deportiva es de $30.000 mensuales.