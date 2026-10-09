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La Región

Actividades: feria y talleres

Por Redacción

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Mesa de Lectura

La Casa del Tango y Biblioteca Popular Carlos Gardel realizará hoy, a las 18, una mesa de lectura con Olga Romero, Karina Lerman, Mirta Venezia, Adrián Ferrero, Carlos Burre y Enrique Ferrari. Habrá música del Ensamble de la Escuela de Arte de Berisso y micrófono abierto para compartir poemas o cuentos. La actividad, en 43 Nº 413, tiene entrada y gratuita.

Feria por el Día de la Madre

El Club Libertad, situado en 51 entre 16 y 17, realizará mañana, de 15.30 a 20, una Gran Feria por el Día de la Madre. La propuesta incluirá distintos puestos para recorrer y la posibilidad de compartir una tarde en familia, con el tradicional chocolate con churros como uno de los atractivos de la jornada.

Almuerzo y baile en Villa Vieyra

El Centro de Jubilados de Villa Elvira realizará un almuerzo y baile mañana, desde las 12, en el Club Villa Vieyra (77, 1 y 115). Habrá buffet, rifas, sorteos y la presentación musical de Marcelo Gabriel. Hay que llevar vajilla. Reservas: 221-350-3189 ó 221-601-3008.

Clases de italiano

El Club Capital Chica, situado en 66 entre 156 y 157, ofrece un curso de italiano de nivel inicial destinado a quienes quieran acercarse al idioma y aprender sus primeras nociones. Las clases se dictan de 17 a 18.30 y tienen un valor de $30.000 mensuales. Los interesados en participar o recibir más información sobre la propuesta pueden comunicarse al 221-4503528.

Clases de tejido

La Asociación de Fomento Barrio Dumor, con sede en diagonal 4 y diagonal 426, en Villa Elisa, ofrece talleres de tejido para quienes quieran aprender y desarrollar distintas técnicas. Las clases de tejido a dos agujas se dictan los viernes a las 14, mientras que el taller de crochet comienza a las 15. Tienen un costo mensual de $25.000, cada uno. Para obtener más información sobre las actividades y las inscripciones, los interesados pueden acercarse a la sede o consultar el Instagram de la institución: @fomentobarriodumor.

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