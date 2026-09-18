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La Región

Actividades: fiesta para jubilados y arquería

Por Redacción

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Invitación a centro de jubilados

El Centro de Jubilados y Pensionados de la Caja de Previsión de la Ingeniería invita a los jubilados de C.A.A.I.T.B.A. a inscribirse como socios de la institución. Hasta fin de año, quienes se incorporen no deberán abonar cuota de ingreso. Para informes e inscripción pueden acercarse a la sede de 48 Nº 698, tercer piso, departamento 5, los martes y jueves de 10 a 12. También pueden comunicarse a través del correo electrónico [centrodejubiladoslp@gmail.com

Arquería en tricolores

El Club Tricolores, con sede en 94 entre 4 y 5 y cuyo polideportivo se encuentra en 648 y 1, ofrece clases de arquería. La actividad se desarrolla los lunes y miércoles, de 18 a 19.30, y los sábados, de 10 a 11.30. La cuota es de $30.000.

Jubilados festeja la primavera

El próximo sábado 26, a partir de las 12.30, el Club Villa Vieyra (77 entre 1 y 115) será sede de un “Almuerzo Bailable con Bufet” para festejar la llegada de la primavera. La jornada festiva contará con la ambientación musical de Silvia, la tradicional elección del Rey y la Reina de la Primavera -para la cual se invita a los asistentes a concurrir con algún detalle o prenda alusiva-, y requiere reserva previa de entradas a través de las líneas de WhatsApp 221-3503189 o 221-6013008. Invita Centro de jubilados de Villa Elvira.

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