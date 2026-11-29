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ENCUENTRO DE FOLCLORE

La Biblioteca Popular Alejo Iglesias (BPAI) situada en calle 6 entre 43 y 44, Villa Elisa, realizará este lunes 30, a partir de las 17, una nueva edición de su “Encuentro de Folclore Bailando Entre Libros”. Invitan a los vecinos y asistentes a acercarse con algo para compartir durante la jornada.

GRUPO DE ADULTOS MAYORES

Los lunes y miércoles, de 17 a 20.30, el grupo Raíces de adultos mayores se reúne en el Club Capital Chica (66 entre 156 y 157) para compartir tardes de juegos y actividades recreativas. La propuesta incluye buraco, rummy, cartas, dominó y tejo, además de la organización de salidas grupales. La convocatoria está abierta a quienes quieran sumarse. Para más información, comunicarse al (221) 450-3528.

FREE DANCE EN GONNET

Los días viernes, a las 17, el Centro de Fomento Gonnet, en 502 entre 15 y 16, ofrece Free Dance para mujeres adultas en clases de dos horas. La cuota mensual es de 34 mil pesos. También ofrecen Zumba de lunes, miércoles y viernes. La cuota mensual es de 30.000 pesos. Para más información, consultar de lunes a viernes, de 16 a 21; y los sábados de 10 a 13, al 221 434-8687.

APOYO ESCOLAR EN VILLA ELISA

El Club Curuzú Cuatiá de Villa Elisa brinda apoyo escolar para niños de segundo, tercero y cuarto grado, en su sede de Camino General Belgrano, entre 411 y 413. Las clases se dictan los miércoles, de 9 a 11 y de 15 a 17. Contacto: 221 454-5932.

TALLERES DE ARTE

La Peña de las Bellas Artes (49 entre 12 y 13) ofrece actividades gratuitas para menores y mayores. También, numerosos talleres arancelados de pintura, dibujo, telar, cerámica, escritura y memoria, con un costo mensual de 30.000 pesos para socios y 35.000 para no socios. Consultas: al 221 541 9125 de 14.30 a 17.30.

ARQUERÍA EN TRICOLORES

El Club Tricolores, con sede en 94 entre 4 y 5 y cuyo polideportivo se encuentra en 648 y 1, ofrece clases de arquería. La actividad se desarrolla los lunes y miércoles, de 18 a 19.30, y los sábados, de 10 a 11.30. La cuota es de $30.000.