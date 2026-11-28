CONTACTOS

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Por WhatsApp: 2215436272

Free Dance en Gonnet

Los días viernes, a las 17, el Centro de Fomento Gonnet, en 502 entre 15 y 16, ofrece Free Dance para mujeres adultas en clases de dos horas. La cuota mensual es de 34 mil pesos. También ofrecen Zumba de lunes, miércoles y viernes.

La cuota mensual es de 30.000 pesos. Para más información, consultar de lunes a viernes, de 16 a 21; y los sábados de 10 a 13, al 221 434-8687.

Apoyo escolar en Curuzú Cuatiá

El Club Curuzú Cuatiá de Villa Elisa brinda apoyo escolar para niños de segundo, tercero y cuarto grado, en su sede de Camino General Belgrano, entre 411 y 413. Las clases se dictan los miércoles, de 9 a 11 y de 15 a 17. Contacto: 221 454-5932.

JUBILADOS: ALMUERZO BAILABLE

El Centro de Jubilados y Pensionados Villa Elvira realizará hoy, a partir de las 12, un almuerzo bailable con servicio de buffet en la sede del Club Villa Vieyra, ubicada en 77 y 115.

La jornada contará con la presentación musical de “Silvia”, quien animará el baile durante el encuentro.

Quienes deseen asistir pueden realizar sus reservas por teléfono o a través de WhatsApp comunicándose al 221 601-3008 o al 221 350-3189.

Encuentro FOLCLORE

La Biblioteca Popular Alejo Iglesias (BPAI) situada en calle 6 entre 43 y 44, Villa Elisa, realizará este lunes 30 de noviembre, a partir de las 17, una nueva edición de su “Encuentro de Folclore Bailando Entre Libros”. Invitan a los vecinos y asistentes a acercarse con algo para compartir durante la jornada.

NEWCOM EN PLATENSE

El Club Platense (21 entre 51 y 53) incorporó clases de Newcom, una modalidad de vóley adaptada para adultos mayores. La actividad cuenta con categorías +40, +50, +60 y +68, y se desarrolla los lunes, miércoles y viernes, de 10 a 12. Contacto: 221 543-0084.

TAI CHI CHUAN EN CLUB JUVENTUD

En el Club Deportivo y Cultural Juventud, con sede en la calle 35 entre 1 y 2, se dictan clases de Tai Chi Chuan, una práctica milenaria que combina movimientos suaves, respiración y concentración. Las clases se desarrollan los jueves, de 10.30 a 11.30. El valor mensual de la actividad es de 40.000 pesos. Para realizar consultas o inscribirse, comunicarse al teléfono 221 314-0104.

Talleres de Arte

La Peña de las Bellas Artes (49 entre 12 y 13) ofrece actividades gratuitas para menores y mayores. También, numerosos talleres arancelados de pintura, dibujo, telar, cerámica, escritura y memoria, con un costo mensual de 30.000 pesos para socios y 35.000 para no socios. Consultas: al 221 541 9125 de 14.30 a 17.30.