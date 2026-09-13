Actividades Jubilados: talleres y cursos, arquería, clases de italiano

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TALLERES

El Centro de Médicos Jubilados y Pensionados de La Plata (Cemejupe) dio a conocer la nómina de talleres que se dictarán a lo largo del mes de septiembre de 2026.

Entre las actividades programadas se encuentra el espacio de Mindfulness (Meditación de la Atención Plena), que se dictará los viernes de 14.30 a 16.30. Asimismo, se ofrecerá el taller de Estimulación Cognitiva (”Entrenando Memoria”), los jueves de 10 a 11.30. Por su parte, la propuesta de Marroquinería funcionará en septiembre los martes de 10 a 12, en tanto que a partir de octubre cambiará su horario a los jueves de 17 a 19.

CURSOS DE PAMI

La Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, en articulación con PAMI, presentó su nueva oferta de cursos para adultos mayores. En el marco del programa “Construyendo Redes”, la unidad académica dio a conocer las propuestas presenciales y virtuales que comenzarán a dictarse en septiembre, enfocadas en tecnología, finanzas personales y turismo. Entre las alternativas presenciales se encuentran “Alfabetización Digital I: Nivel Inicial” (martes de 10 a 12, inicia el 8 de septiembre en el Aula 002); “Desbloquea tu celular: Herramientas básicas” (viernes de 10 a 12, arranca el 11 de septiembre en el Aula 002); y “¡Viajemos! Patrimonio turístico en Argentina” (martes de 16 a 18, comienza el 22 de septiembre en el Aula 306). Por su parte, de manera virtual a través de Zoom se ofrecerán los talleres “Invertí desde casa” (lunes de 13 a 15, inicia el 7 de septiembre) y “Herramientas avanzadas para finanzas personales” (miércoles de 13 a 15, arranca el 9 de septiembre).

Arquería en Tricolores

El Club Tricolores, con sede en 94 entre 4 y 5 y cuyo polideportivo se encuentra en 648 y 1, ofrece clases de arquería. La actividad se desarrolla los lunes y miércoles, de 18 a 19.30, y los sábados, de 10 a 11.30. La cuota es de $30.000.

Clases de Italiano

En el Club Capital Chica (66 entre 156 y 157) se dicta un curso de italiano nivel inicial. Las clases son de 17 a 18.30 y tienen un valor de $30.000 mensuales. Más información 221-4503528.