Actividades: lectura, bochas y guardavidas

CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

Lectura para adultos mayores

El Club Capital Chica de Los Hornos convoca a participar de sus actividades destinadas a los adultos mayores. Las jornadas se realizan los lunes y miércoles de 17 a 20.30 en la sede social de 66 entre 156 y 157. La propuesta contempla espacios de lecto comprensión, talleres y ejercicios orientados a promover la salud y la integración social para los mayores de la zona. Para más información enviar mail a clubcapitalchica@gmail.com o al teléfono 2215571532.

Bochas de noche

El Club Circunvalación de Villa Elvira ofrece partidas de bochas de lunes a viernes, de 19 a 23, con ingreso por calle 8. La propuesta mantiene una tradición barrial en la sede de avenida 7 entre 77 y 78, donde la institución desarrolla actividades deportivas y culturales. Para más detalles comunicarse al 221 539-9775

Precurso de guardavidas

La Cruz Roja Argentina Filial La Plata abrió la inscripción para el precurso de guardavidas que se dictará en la sede náutica del Club Universitario de La Plata. Las clases iniciarán el 7 de noviembre y se llevarán a cabo los sábados y domingos durante noviembre y diciembre. La capacitación busca preparar físicamente a los aspirantes, es abierto a todo el público y con descuento para socios. Informes e inscripción, en la Filial La Plata de Cruz Roja (44 entre 4 y 5) o redes sociales del Club de 14 y 501.