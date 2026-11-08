Actividades: newcom, arquería

CONTACTOS

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Odontología en Capital Chica

En el Club Capital Chica, calle 66 entre 156 y 157, Los Hornos, la facultad de Odontología brinda el servicio gratuito de odontología preventiva, los sábados de 9 a 16 horas. Presentarse con DNI. Se entregan certificados bucodentales.

NEWCOM EN PLATENSE

El Club Platense (21 entre 51 y 53) incorporó clases de Newcom, una modalidad de vóley adaptada para adultos mayores. La actividad cuenta con categorías +40, +50, +60 y +68, y se desarrolla los lunes, miércoles y viernes, de 10 a 12. Contacto: 221 543-0084.

Taller de lectura para niños

El Club Universal, situado en avenida 25 y 58, realizará durante noviembre un taller de lectura destinado a niños de 6 a 12 años. La propuesta es gratuita para socios y se desarrollará todos los martes, de 18 a 19. Consultas: 221 624-9199.

Arquería en Tricolores

El Club Tricolores, con sede en 94 entre 4 y 5 y cuyo polideportivo se encuentra en 648 y 1, ofrece clases de arquería. La actividad se desarrolla los lunes y miércoles, de 18 a 19.30, y los sábados, de 10 a 11.30. La cuota es de $30.000.

Apoyo escolar en Curuzú Cuatiá

El Club Curuzú Cuatiá de Villa Elisa brinda apoyo escolar para niños de segundo, tercero y cuarto grado, en su sede de Camino General Belgrano, entre 411 y 413. Las clases se dictan los miércoles, de 9 a 11 y de 15 a 17. Contacto: 221 454-5932.

Gimnasia para mayores

El Club Circunvalación (avenida 7 entre 77 y 78), ofrece clases de gimnasia, baile latino, fiestas y salidas grupales como lectura de poesía para mayores de 50 años en un gimnasio coordinado por la profesora Guillermina Negro. Se dictan los lunes, miércoles y viernes de 9 a 11, y los martes y jueves de 15 a 17. Para más información, comunicarse al 221 418-8701.