Actividades: patín, clases de funcional y de gimnasia

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Patín Artístico en Capital Chica

El Club Capital Chica de Los Hornos difundió sus clases de gimnasia artística, organizadas en seis grupos según el nivel de las participantes. Las categorías iniciales e intermedias entrenan martes y jueves, mientras que adolescentes cuentan con turnos específicos. Las actividades se realizan en la sede de avenida 66 entre 156 y 157.

Funcional en Universitario

El Club Universitario de Gonnet confirmó la propuesta de entrenamiento funcional gratuito para socios y socias. Además, difundió el nuevo esquema de cuotas sociales: los mayores de 30 años abonarán $98.940; los adherentes y jóvenes de 18 a 29, $95.880. Para menores de 14 a 18 años, la cuota será de $92.820; de 5 a 13, $70.380, y para socios al minuto de 3 y 4 años, $38.760. Para más información, 221 546-2656.

Gimnasia en Circunvalación

El Club Circunvalación de La Plata, en avenida 7 entre 77 y 78, ofrece clases de gimnasia, baile latino, fiestas y salidas grupales como lectura de poesía para mayores de 50 años en un gimnasio coordinado por la profesora Guillermina Negro. Se dictan los lunes, miércoles y viernes de 9 a 11, y los martes y jueves de 15 a 17. Más información: 221 418-8701.