Actividades: peña, fiesta de la primavera, gimnasia

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PEÑA FOLCLÓRICA

El Club Mundial de Tolosa albergará este domingo 20 de septiembre, a partir de las 12, la reunión folclórica “Milagro del tiempo”, una propuesta abierta a la comunidad para disfrutar del canto y la danza tradicional y de proyección. El encuentro, que se llevará a cabo en las instalaciones de Camino Belgrano entre 9 y 529 bajo la animación de Santiago y María, contará con “danzas a la carta”, servicio de parrilla e invitación a los asistentes a llevar su propio mate para compartir una jornada festiva y bien criolla.

FIESTA DE LA PRIMAVERA

El próximo sábado 26, a partir de las 12.30, el Club Villa Vieyra (77 entre 1 y 115) será sede de un “Almuerzo Bailable con Bufet” para festejar la llegada de la primavera. La jornada festiva contará con la ambientación musical de Silvia, la tradicional elección del Rey y la Reina de la Primavera -para la cual se invita a los asistentes a concurrir con algún detalle o prenda alusiva-, y requiere reserva previa de entradas a través de las líneas de WhatsApp 221-3503189 o 221-6013008. Invita Centro de jubilados de Villa Elvira.

GIMNASIO PARA MAYORES DE 50

El Club Circunvalación (7 entre 77 y 78), tiene el programa “Más 50”, pensado para promover la actividad física y el encuentro social en adultos mayores. Incluye clases de baile latino (lunes, miércoles y viernes a las 9, y martes y jueves a las 16) y gimnasia (lunes, miércoles y viernes a las 10, y martes y jueves a las 15), además de salidas grupales, reuniones y fiestas. Las mañanas y tardes de entrenamiento están coordinadas por la profesora de la UNLP Guillermina Negro. Por más información e inscripción, WhatsApp 221-4188701.

Invitación: centro de jubilados

El Centro de Jubilados y Pensionados de la Caja de Previsión de la Ingeniería invita a los jubilados de C.A.A.I.T.B.A. a inscribirse como socios de la institución. Hasta fin de año, quienes se incorporen no deberán abonar cuota de ingreso. Para informes e inscripción pueden acercarse a la sede de 48 Nº 698, tercer piso, departamento 5, los martes y jueves de 10 a 12. También pueden comunicarse a través del correo electrónico [centrodejubiladoslp@gmail.com