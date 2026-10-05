Actividades: salud, arquería y talleres

CONTACTOS

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CHARLA EN CORAZONES UNIDOS

El Club Corazones Unidos de Tolosa, en 4 entre 521 y 522, será sede el jueves 8 de octubre, desde las 15, de la jonada “Salud en Comunidad: Envejecer en comunidad”. La actividad es para adultos mayores con charlas sobre derechos, trato digno, recreación y bienestar. Habrá exposiciones, moderación y una merienda comunitaria.

ARQUERÍA EN TRICOLORES

El Club Tricolores, con sede en 94 entre 4 y 5 y cuyo polideportivo se encuentra en 648 y 1, ofrece clases de arquería. Según se informó, la actividad se desarrolla los lunes y miércoles, de 18 a 19.30, y los sábados, de 10 a 11.30. La cuota es de $30.000.

TALLERES PARA JUBILADOS

Pami ofrece diversos cursos y talleres presenciales y virtuales, sobre idiomas, informática y escritura hasta arte, música, teatro, memoria, bienestar y salud emocional.

Cada afiliado podrá inscribirse en hasta cinco cursos y también pueden participar no afiliados a PAMI. La UGLVII La Plata tiene 90 cursos en 8 Facultades de la UNLP y en la UTN Regional La Plata. En La Plata hay 32 propuestas virtuales y 58 presenciales. Inscripciones, en el sitio https://www.pami.org.ar o acercarse de lunes a viernes, de 7 a 14, al Área Socio preventiva de la UGL VII La Plata, ubicada en 7 Nº 170 entre 35 y 36 ó llamar al 439-1054 ó 439-1041.