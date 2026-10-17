Actividades: Tai Chi Chuan, Gimnasia para mayores, clases de italiano, arquería, talleres y newcom

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Tai Chi Chuan en Club Juventud

En el Club Deportivo y Cultural Juventud, con sede en la calle 35 entre 1 y 2, se dictan clases de Tai Chi Chuan, una práctica milenaria que combina movimientos suaves, respiración y concentración. Las clases se desarrollan los jueves, de 10.30 a 11.30. El valor mensual de la actividad es de $40.000. Para realizar consultas o inscribirse, comunicarse al teléfono 221 314-0104.

Gimnasia para mayores de 50

El Club Circunvalación de La Plata, situado en avenida 7 entre 77 y 78, ofrece actividades para mayores de 50 años en un gimnasio coordinado por la profesora Guillermina Negro. La iniciativa contempla clases de gimnasia, baile latino, fiestas y salidas grupales. Las propuestas se desarrollan los lunes, miércoles y viernes de 9 a 11, y los martes y jueves de 15 a 17. Informes e inscripción: WhatsApp al 221 418-8701.

Italiano en Capital Chica

El Club Capital Chica, situado en 66 entre 156 y 157, ofrece un curso de italiano de nivel inicial destinado a quienes quieran acercarse al idioma y aprender sus primeras nociones. Las clases se dictan de 17 a 18.30 y tienen un valor de $30.000 mensuales. Los interesados en participar o recibir más información sobre la propuesta pueden comunicarse al 221-4503528.

Arquería en Tricolores

El Club Tricolores, con sede en 94 entre 4 y 5 y cuyo polideportivo se encuentra en 648 y 1, ofrece clases de arquería. La actividad se desarrolla los lunes y miércoles, de 18 a 19.30, y los sábados, de 10 a 11.30. La cuota es de $30.000.

Talleres para adultos mayores

El Centro de Fomento Barrio Dumor de Villa Elisa (Diagonal 4 y Diagonal 426) ofrece diferentes talleres para adultos mayores. El curso de cerámica, que incluye los materiales, se dicta los miércoles a las 15.30 y tiene un valor mensual de $70.000. Crochet, con nivel para principiantes, los miércoles a las 10 y otro los viernes a las 15, con una cuota de $40.000. En tanto, el taller de tejido a dos agujas se realiza los viernes a las 14 y tiene un costo mensual de $35.000. Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse al 221 511-8741.

Newcom en Club Platense

El Club Platense (21 entre 51 y 53) incorporó clases de Newcom, una modalidad de vóley adaptada para adultos mayores. La actividad cuenta con categorías +40, +50, +60 y +68, y se desarrolla los lunes, miércoles y viernes, de 10 a 12. Para más información sobre las clases y la inscripción, los interesados pueden comunicarse al 221 543-0084.