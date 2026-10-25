Actividades: Tai Chi Chuan, taller de lectura y newcom

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TAI CHI CHUAN EN CLUB JUVENTUD

En el Club Deportivo y Cultural Juventud, con sede en la calle 35 entre 1 y 2, se dictan clases de Tai Chi Chuan, una práctica milenaria que combina movimientos suaves, respiración y concentración. Las clases se desarrollan los jueves, de 10.30 a 11.30. El valor mensual de la actividad es de $40.000. Para realizar consultas o inscribirse, comunicarse al teléfono 221 314-0104.

APOYO ESCOLAR EN CURUZÚ CUATIÁ

El Club Curuzú Cuatiá de Villa Elisa brinda apoyo escolar para niños de segundo, tercero y cuarto grado, en su sede de Camino General Belgrano, entre 411 y 413. Las clases se dictan los miércoles, de 9 a 11 y de 15 a 17. Para más información, comunicarse al 221 454-5932.

TALLER DE LECTURA PARA NIÑOS

El Club Universal, situado en avenida 25 y 58, realizará durante noviembre un taller de lectura destinado a niños de 6 a 12 años. La propuesta es gratuita para socios y se desarrollará todos los martes, de 18 a 19. El espacio invita a leer, escuchar cuentos y descubrir autores argentinos de literatura infantil. Para más información, comunicarse al 221 624-9199.

NEWCOM EN PLATENSE

El Club Platense (21 entre 51 y 53) incorporó clases de Newcom, una modalidad de vóley adaptada para adultos mayores. La actividad cuenta con categorías +40, +50, +60 y +68, y se desarrolla los lunes, miércoles y viernes, de 10 a 12. Contacto: 221 543-0084.