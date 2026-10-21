Actividades: talleres, clases de apoyo, baile, vóley

CONTACTOS Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

TALLERES DE ARTE

La Peña de las Bellas Artes, situada en 49 n° 879, entre 12 y 13, ofrece numerosos talleres: pintura, dibujo, telar, cerámica, escritura memoria con arancel $30.000 para socios y $35.000 para no socios. Consultas al 221 541 9125, de 14.30 a 17.30.

APOYO ESCOLAR

En el Club Universal (de calle 25 entre 57 y 58) informó que se realizan clases de apoyo escolar para nivel primario. Las clases son para socios y se dictan los martes y jueves de 18 a 21. Para informes, comunicarse al 221 624-9199.

DÍA DE LA MADRE: VILLA VIEYRA

Para festejar el Día de la Madre, el Club Villa Vieyra llevará adelante un “Almuerzo Bailable” con buffet el próximo sábado 24, desde las 12, en su sede de 77 entre 1 y 115. La jornada incluirá una propuesta musical en vivo a puro ritmo de la mano de Silvia, invitando a todos los vecinos y familias a compartir un grato momento de baile y encuentro comunitario. Desde la organización señalaron que no se permite el ingreso con comida y bebida externas —permitiéndose únicamente el equipo matero—. Los interesados en asistir pueden realizar sus reservas comunicándose a los teléfonos 221-3503189 o 221-6013008.

DEPORTE EN TOLOSA

El Club San Martín (7, 523 y 524) abrió la inscripción para su amplia propuesta de actividades deportivas y culturales. La oferta incluye gimnasia artística, taekwondo, karate, yoga, acrobacia y pilates aéreo, GAP, folclore y newcom, entre otras. Además, la entidad brinda servicio de asesoramiento jurídico. La atención presencial es de lunes a viernes de 16 a 20, y por WhatsApp 221 524 9449 de 16 a 19.

FOLKLORE Y LECTURA CRÍTICA

En el Club Reconquista (situado en 40 entre 15 y 16) se dictan talleres de folklore los lunes de 18 a 20, de lectura crítica los lunes a las 17 y clases de yoga los martes y jueves en dos turnos: de 7.30 a 8.30 y de 8.30 a 9.30. Informes: (221) 316-3716.

VÓLEY EN TRICOLORES

En el Club Tricolores, que tiene sede en 94 entre 4 y 5 y cuyo polideportivo se encuentra en 648 y 1, informaron que se realizan clases de arquería. Según se informó, la actividad se desarrolla los lunes y miércoles, de 18 a 19.30, mientras que los sábados, el horario es de 10 a 11.30. En tanto, la cuota es de $30.000.