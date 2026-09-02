Actividades: talleres para adultos mayores y vóley

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TALLERES PARA ADULTOS MAYORES

El Centro de Fomento Barrio Dumor de Villa Elisa (Diagonal 4 y Diagonal 426) ofrece diferentes talleres para adultos mayores. El curso de cerámica, que incluye los materiales, se dicta los miércoles a las 15.30 y tiene un valor mensual de $70.000. Crochet, con nivel para principiantes, los miércoles a las 10 y otro los viernes a las 15, con una cuota de $40.000. En tanto, el taller de tejido a dos agujas se realiza los viernes a las 14 y tiene un costo mensual de $35.000. Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse al 221 511-8741.

VÓLEY MIXTO

El Club Tricolores (sede en 94 entre 4 y 5 y polideportivo en 648 y 1) ofrece clases de vóley mixto los días lunes y miércoles. Hay grupos para chicos de 5 a 11 años, adolescentes de 12 a 17 y mayores de 18. El valor de la cuota deportiva es de $30.000 mensuales.