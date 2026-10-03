Actividades: talleres para jubilados, arquería

CONTACTOS

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TALLERES PARA JUBILADOS

Pami ofrece diversos cursos y talleres presenciales y virtuales, sobre idiomas, informática y escritura hasta arte, música, teatro, memoria, bienestar y salud emocional. Cada afiliado podrá inscribirse en hasta cinco cursos y también pueden participar no afiliados a PAMI. La UGL VII La Plata tiene 90 cursos en 8 Facultades de la UNLP y en la UTN Regional La Plata. En La Plata hay 32 propuestas virtuales y 58 presenciales. Inscripciones, en el sitio https://www.pami.org.ar o acercarse de lunes a viernes, de 7 a 14, al Área Sociopreventiva de la UGL VII La Plata, ubicada en 7 Nº 170 entre 35 y 36 ó llamar al 439-1054 ó 439-1041.

Arquería en Tricolores

El Club Tricolores, con sede en 94 entre 4 y 5 y cuyo polideportivo se encuentra en 648 y 1, ofrece clases de arquería. Según se informó, la actividad se desarrolla los lunes y miércoles, de 18 a 19.30, y los sábados, de 10 a 11.30. La cuota es de $30.000.