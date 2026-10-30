Actividades: talleres para jubilados, clases de arte, cursos para adultos mayores

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talleres para jubilados

El Centro de la Tercera Edad Pétalos de Rosas de Abril, ubicado en la calle 13 (ex 70 y 122 Norte) entre 122 bis de Berisso, ofrece un amplio abanico de actividades semanales destinadas a los adultos mayores. Su cronograma incluye clases de gimnasia y ritmo latino, podología, peluquería, masajes, reiki y yoga. También, talleres de lectura, recreación, tejido, folklore, computación y estimulación de la memoria. La inscripción para cualquiera de las propuestas se realiza en la sede de la institución, de lunes a viernes en días hábiles, en el horario de 10 a 12.

CLASES SOBRE ARTE

La Peña de las Bellas Artes, situada en 49 N° 879 (12 y 13) ofrece numerosos talleres: pintura, dibujo, telar, cerámica, escritura y memoria. El arancel es de 30.000 pesos por mes para socios y 35.000 para no socios. Consultas: 221 541 9125, de 14.30 a 17.30.

Cursos para adultos mayores

El Centro de Fomento Barrio Dumor de Villa Elisa (Diagonal 4 y Diagonal 426) ofrece diferentes talleres para adultos mayores. El curso de cerámica, que incluye los materiales, se dicta los miércoles a las 15.30 y tiene un valor mensual de $70.000. Crochet, con nivel para principiantes, los miércoles a las 10 y los viernes a las 15, con una cuota de $40.000. En tanto, el taller de tejido a dos agujas se realiza los viernes a las 14 y tiene un costo mensual de $35.000. Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse al 221 511-8741.