Actividades: talleres y cursos para jubilados

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MÉDICOS JUBILADOS: TALLERES

El Centro de Médicos Jubilados y Pensionados de La Plata (Cemejupe) dio a conocer la nómina de talleres que se dictarán a lo largo del mes de septiembre de 2026. Entre las actividades programadas se encuentra el espacio de Mindfulness (Meditación de la Atención Plena), que se dictará los viernes de 14.30 a 16.30. Asimismo, se ofrecerá el taller de Estimulación Cognitiva (”Entrenando Memoria”), los jueves de 10 a 11.30. Por su parte, la propuesta de Marroquinería funcionará en septiembre los martes de 10 a 12, en tanto que a partir de octubre cambiará su horario a los jueves de 17 a 19.

CURSOS DE PAMI

La Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, en articulación con PAMI, desarrolla el programa “Construyendo Redes”, con varias propuestas presenciales y virtuales que se dictan desde septiembre, enfocadas en tecnología, finanzas personales y turismo. Entre las alternativas presenciales se encuentran “Alfabetización Digital I: Nivel Inicial” (martes de 10 a 12, inicia el 8 de septiembre en el Aula 002); “Desbloquea tu celular: Herramientas básicas” (viernes de 10 a 12, arranca el 11 de septiembre en el Aula 002); y “¡Viajemos! Patrimonio turístico en Argentina” (martes de 16 a 18, comienza el 22 de septiembre en el Aula 306). De manera virtual a través de Zoom se ofrecerán los talleres “Invertí desde casa” (lunes de 13 a 15, inicia el 7 de septiembre) y “Herramientas avanzadas para finanzas personales” (miércoles de 13 a 15, arranca el 9 de septiembre).